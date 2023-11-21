Небензя заявил, что Украина кичится террористическими действиями

Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire Киев взял на вооружение террористические методы и кичится этим. Соответствующее заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.
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