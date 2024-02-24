🚂 В Крыму изменится расписание пригородных поездов из-за ремонта на участке Семь Колодезей – Пресноводная Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, изменения графика будут действовать 6, 12, 13, 14 и 19 марта 2024 года: 📌 №6798/6797 отменяется на участке Семь Колодезей – Керчь и будет курсировать по маршруту Феодосия – Семь Колодезей; 📌 №6124 отменяется на участке Владиславовка – Керчь Южная и будет курсировать по маршруту Феодосия – Владиславовка; 📌 № 6803/6804 сообщением Анапа – Керчь Южная продлевается до станции Керчь; 📌 № 6809/6810 сообщением Анапа - Керчь Южная продлевается до станции Керчь.