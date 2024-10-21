В Молдавии сторонники евроинтеграции вырвались вперед

В Молдавии подведены предварительные итоги референдума о евроинтеграции. После обработки 98,38% бюллетеней 50,07% избирателей высказались за евроинтеграцию страны, в то время как 49,93% проголосовали против.
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