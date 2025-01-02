“Чистые” депозиты Aave достигли $33,4 млрд, превысив уровень 2021 года

Платформа лендинга Aave достигла нового рекорда по депозитам, превысив $33,4 миллиарда долларов. Этот рост напрямую связан с победой Дональда Трампа на выборах в США, которая, по мнению участников рынка, приведет к более благоприятной регуляторной среде для криптовалют.
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