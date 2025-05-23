Аборигены Амазонии судятся с американскими медиа

Племя марубо из бразильской Амазонии подало коллективный иск к газете New York Times, а также изданиям TMZ и Yahoo за публикации, которые, по их мнению, создали ложный образ сообщества, «помешанного на технологиях и порнографии» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии