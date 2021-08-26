Китай будет наращивать фискальную поддержку для содействия развитию экономического пояса вдоль реки Янцзы

Пекин, 26 августа /Синьхуа/ -- Китай будет наращивать фискальную и налоговую поддержку, чтобы способствовать высококачественному развитию экономического пояса вдоль реки Янцзы, сообщили на очередном заседании Госсовета КНР, состоявшемся в среду.