Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Китай будет наращивать фискальную поддержку для содействия развитию экономического пояса вдоль реки Янцзы

Пекин, 26 августа /Синьхуа/ -- Китай будет наращивать фискальную и налоговую поддержку, чтобы способствовать высококачественному развитию экономического пояса вдоль реки Янцзы, сообщили на очередном заседании Госсовета КНР, состоявшемся в среду.

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