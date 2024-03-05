Глобальный релиз MMORPG Night Crows состоится 12 марта Разработчики кроссплатформен...

Глобальный релиз MMORPG Night Crows состоится 12 мартаРазработчики кроссплатформенной MMORPG Night Crows разослали всем оформившим предрегистрацию в глобальную версию проекта пользователям письма с информацией о том, что полноценный релиз игры состоится 12 марта текущего года.