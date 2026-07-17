Ильназ Галявиев выгодно женился: Какие бонусы получил убийца?

Георгий Корнев

Я об этом и написал, о том, сто она бунтарка против общества. Ксе переходят улицу на зелёный свет, она дождётся красного, и пойдёт на красный. Если все говорят, что убивать нельзя, выйдет замуж за убийцу. Предавать родину нельзя, значит эта "бунтарка" с радостью вольётся в ряды страны 404. Это моё личное мнение.