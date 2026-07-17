Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ильназ Галявиев выгодно женился: Какие бонусы получил убийца?

Ильназ Галявиев выгодно женился: Какие бонусы получил убийца?

Устроивший стрельбу и взрыв в казанской гимназии Ильназ Галявиев, который отбывает срок в "Чёрном дельфине", выгодно женился.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Я об этом и написал, о том, сто она бунтарка против общества. Ксе переходят улицу на зелёный свет, она дождётся красного, и пойдёт на красный. Если все говорят, что убивать нельзя, выйдет замуж за убийцу. Предавать родину нельзя, значит эта &quot;бунтарка&quot; с радостью вольётся в ряды страны 404. Это моё личное мнение.
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1 м.
ninikooo Митусова
Еще одна безмозглая овца. Ей бы посмотреть в глаза родителей убитых детей, а потом « рассуждать о любви». Дура бездушная.
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4 н.
Александр Першин
Отбыв определенный срок он подаст прошение о помиловании .  Выйдет на свободу и они воссоединятся .Таков закон .
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3 н.