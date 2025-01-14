Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: 0°, пасмурно• Севастополь: +3°, облачно• Ялта: +4°, облачно• Алушта: +4°, дождь• Евпатория: +1°, пасмурно• Саки: +1°, пасмурно• Бахчисарай: +2°, облачно• Джанкой: 0°, пасмурно• Судак: +2°, облачно• Феодосия: +3°, пасмурно.
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