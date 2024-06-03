Новосибирская область показала свой научно-технологический потенциал на ВДНХ

Уникальная инновационная и научно-образовательная инфраструктура региона, а также новые масштабные прорывные проекты, обеспечивающие лидирующие позиции Новосибирской области как ведущего инновационного центра Сибири, представлены в рамках деловой программы Дней регионального развития «Пространство будущего» на выставке ВДНХ в Москве.