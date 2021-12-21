В США проверяют Байдена после контакта с зараженным коронавирусом

У одного из сотрудников Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом, подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки 20 декабря в ходе брифинга.
У одного из сотрудников Белого дома, тесно контактировавшего с президентом США Джо Байденом, подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки 20 декабря в ходе брифинга.
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