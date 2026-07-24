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Джордж Рассел: Ferrari пока впереди, но Mercedes ещё может прибавить

Джордж Рассел: Ferrari пока впереди, но Mercedes ещё может прибавить

Джордж Рассел: Ferrari пока впереди, но Mercedes ещё может прибавитьLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел признал, что после пятничных тренировок перед Гран При Венгрии Ferrari выглядит сильнее соперников, хотя его команда ещё рассчитывает прибавить перед квалификацией.

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