В Камешковском района на трассе М-7 сгорел "КамАЗ"

Дознаватель устанавливает причину пожара.В воскресенье 11 декабря в 19.40 оперативный дежурный Главного управление МЧС России по Владимирской области принял сообщение о горящем грузовом автомобиле на участке трассы М-7 "Волга" в Камешковском районе.