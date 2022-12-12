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В Камешковском района на трассе М-7 сгорел "КамАЗ"

В Камешковском района на трассе М-7 сгорел "КамАЗ"

Дознаватель устанавливает причину пожара.В воскресенье 11 декабря в 19.40 оперативный дежурный Главного управление МЧС России по Владимирской области принял сообщение о горящем грузовом автомобиле на участке трассы М-7 "Волга" в Камешковском районе.

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