Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 823 подписчика

"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

В ходе разгоревшейся в парламенте Армении дискуссии, премьер Пашинян сделал очередное резонансное заявление, подчеркнув, что Ереван в обязательном порядке выйдет из состава ОДКБ, так как "пути назад нет".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх