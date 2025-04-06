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Джордж Расселл: «Мы еще не видели лучшую версию «Макларена». Все три Гран-при прошли в холодную погоду»

Пилот «Мерседеса» по итогам Гран-при Японии высказался о текущем, по его мнению, положении в пелотоне.

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