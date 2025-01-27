Картина "Олдбой" считается культовой: она вошла в список "100 лучших фильмов XXI века". Для многих любителей кино именно эта лента стала поводом познакомиться с режиссёрами из Южной Кореи.
"Олдбой"
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Картина "Олдбой" считается культовой: она вошла в список "100 лучших фильмов XXI века". Для многих любителей кино именно эта лента стала поводом познакомиться с режиссёрами из Южной Кореи.
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