Bloomberg: Отказ стран БРИКС поддержать Украину вынудит Киев пойти на уступки

Владимир Зеленский по итогам саммита в Швейцарии не смог привлечь на свою сторону страны глобального Юга, включая государства БРИКС, которые оказали России «мягкую поддержку», отказавшись подписать итоговую декларацию.
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