В Смоленске Гострудинспекция нагрянула на почту после обращения её работника

«Работодатель с должной степенью внимательности отнёсся к поднятой работником проблеме» Работник почтового отделения обратился в Гострудинспекцию Смоленской области с обращением по поводу оборудования рабочих мест сотрудников.
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