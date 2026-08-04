Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске Гострудинспекция нагрянула на почту после обращения её работника

В Смоленске Гострудинспекция нагрянула на почту после обращения её работника

«Работодатель с должной степенью внимательности отнёсся к поднятой работником проблеме» Работник почтового отделения обратился в Гострудинспекцию Смоленской области с обращением по поводу оборудования рабочих мест сотрудников.

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