Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану

Россия близка к тому, чтобы в XXI веке окончательно выиграть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии так называемую "Большую игру", в которой она уже пару столетий состязается сначала с Великобританией, а теперь с нею же и со всеми англосаксами, ведомыми США.