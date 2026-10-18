Елена и Роман Товстик продолжают судебную тяжбу из-за проживания детей. На заседании 16 октября 2026 года в Пресненском суде Москвы Елена обвинила Романа в шантаже интимными фотографиями, представленных его юристом для дискредитации её репутации.
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