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Стало известно, как Дуров ведет себя во Франции находясь под судебным надзором

Стало известно, как Дуров ведет себя во Франции находясь под судебным надзором

Фото: cont.ws Париж, Франция — Прокурор города Парижа Лор Бекко заявила в эфире радиостанции RTL, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров полностью соблюдает условия судебного надзора, которому он был подвергнут после задержания во Франции.

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