Стало известно, как Дуров ведет себя во Франции находясь под судебным надзором

Фото: cont.ws Париж, Франция — Прокурор города Парижа Лор Бекко заявила в эфире радиостанции RTL, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров полностью соблюдает условия судебного надзора, которому он был подвергнут после задержания во Франции.