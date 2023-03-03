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Орлов набрал 1+2 в матче с «Баффало», став 3-й звездой. У него 8 очков в 4 играх за «Бостон»

Орлов набрал 1+2 в матче с «Баффало», став 3-й звездой. У него 8 очков в 4 играх за «Бостон»

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (7:1) и был признан третьей звездой.

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