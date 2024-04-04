Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост.
В Госдуме высмеяли угрозы Украины атаковать Крымский мост
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Смех то тупой или больных или неадекватных политиков и чиновников. Два случая уже были и ни кто нормальный на 100% не может гарантировать что попыток больше взрыва не будет... Все больше убеждаюсь что всех наших политиков, чиновников надо пропускать через институт Сербского...
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21 час.
Людмила Абрамова
не ясно , что так веселит...уже не до смеха было не раз
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21 час.
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