В Госдуме высмеяли угрозы Украины атаковать Крымский мост

АНГЕЛ АНГЕЛ

Смех то тупой или больных или неадекватных политиков и чиновников. Два случая уже были и ни кто нормальный на 100% не может гарантировать что попыток больше взрыва не будет... Все больше убеждаюсь что всех наших политиков, чиновников надо пропускать через институт Сербского...