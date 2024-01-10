Вадим Рабинович: Мишель Обама в ужасе от возможного исхода президентских выборов

Мишель Обама боится возможного исхода президентских выборов, сообщает CNN. Бывшая первая леди Мишель Обама рассказала подкастеру Джею Шетти, что «напугана» потенциальным исходом следующих президентских выборов, явно намекая на возможную победу Дональда Трампа.
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