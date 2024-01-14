Какие знаки восточного гороскопа в 2024 году имеют самые высокие шансы создать счастливую семью Алёна ЮрьеваС наступлением 2024 года, который, согласно китайскому календарю, пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, астрологи обращают внимание на определенные знаки зодиака, которым предсказываются положительные изменения в личной жизни.