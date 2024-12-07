❗️В Крыму нашли изображения «пляшущих человечков» при раскопке античных склепов Работы проходили в некрополе Кыз-Аул Ленинского района, рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
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❗️В Крыму нашли изображения «пляшущих человечков» при раскопке античных склепов Работы проходили в некрополе Кыз-Аул Ленинского района, рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.