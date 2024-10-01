Mattel снимет фильм о Matchbox Cars

Главную роль в картине о игрушечных машинках исполнит герой боевиков Джон Сина. Фильм Matchbox Cars станет продолжением феноменального успеха картины из обширной линейки знаменитого производителя игрушек Barbie.
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