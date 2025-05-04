Таксист-иностранец заехал по лицу русской женщине за то, что она заказала поездку по дешевому тарифу. Но есть и хорошие новости
Интересная жизнь с Vera Star
В Твери произошёл очередной незабываемый межнациональный обмен, который вновь заставил задуматься о безопасности пассажиров в такси.
Комментарии
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"....но и более серьёзные последствия, вплоть до депортации." ДА ЛАДНО, вплоть до депортации???? А может в подобных случаях, применять НЕМЕДЛЕННУЮ ДЕПОРТАЦИЮ, с ограничением въезда в Россию ПОЖИЗНЕННО???!!!.
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот зачем нам нужно такое правительство что не может и не хочет защитить людей от уродов которых навезли.
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