Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Ну по примеру вторжения в Курскую область шансы у них есть. Если деньги на оборонительные укрепления не спиздили, то ...Города в Крыму уж...
  • Алексей Смирнов
    А дальше то что? Вы считаете, что подавляющее большинство граждан не в курсе происходящего у нас в стране? Да почти у...Кто в России хозяин?
  • Ирина
    Полностью ликвидировать скопления укров и их наемников,ликвидировать под корень,ХВАТИТ ЖАЛЕТЬ ВСЯКУЮ ЕБА.....Ь.Города в Крыму уж...

Таксист-иностранец заехал по лицу русской женщине за то, что она заказала поездку по дешевому тарифу. Но есть и хорошие новости

Таксист-иностранец заехал по лицу русской женщине за то, что она заказала поездку по дешевому тарифу. Но есть и хорошие новости

Интересная жизнь с Vera Star В Твери произошёл очередной незабываемый межнациональный обмен, который вновь заставил задуматься о безопасности пассажиров в такси.

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Комментарии
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Коська
&quot;....но и более серьёзные последствия, вплоть до депортации.&quot; ДА ЛАДНО, вплоть до депортации???? А может в подобных случаях, применять НЕМЕДЛЕННУЮ ДЕПОРТАЦИЮ, с ограничением въезда в Россию ПОЖИЗНЕННО???!!!.
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10 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
вот зачем нам нужно такое правительство что не может и не хочет защитить людей от уродов которых навезли.
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7 час.
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