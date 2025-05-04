Таксист-иностранец заехал по лицу русской женщине за то, что она заказала поездку по дешевому тарифу. Но есть и хорошие новости

Коська "....но и более серьёзные последствия, вплоть до депортации." ДА ЛАДНО, вплоть до депортации???? А может в подобных случаях, применять НЕМЕДЛЕННУЮ ДЕПОРТАЦИЮ, с ограничением въезда в Россию ПОЖИЗНЕННО???!!!.

ИИ Иван Иванов СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!