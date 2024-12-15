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У «Ювентуса» лишь 6 побед в 16 турах Серии А – впервые с сезона-1998/99

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» (2:2) в чемпионате Италии. В 16 турах Серии А туринцы одержали лишь 6 побед – это повторение их антирекорда в трехочковую эпоху, установленного в сезоне-1998/99.

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