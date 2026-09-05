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Экипажи ударных вертолётов Ми-28Н/НМ в ходе перехвата БПЛА FP-1 и MICH активно задействуют 30-мм автоматическую пушку 2А42, отличающуюся начальной скоростью снаряда около 980 м/с и высокой точностью наведения по подвижным целям.

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