Экипажи ударных вертолётов Ми-28Н/НМ в ходе перехвата БПЛА FP-1 и MICH активно задействуют 30-мм автоматическую пушку 2А42, отличающуюся начальной скоростью снаряда около 980 м/с и высокой точностью наведения по подвижным целям.
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