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В Брянской области ранило двоих мирных жителей в результате атаки БПЛА

В Брянской области ранило двоих мирных жителей в результате атаки БПЛА

Двое жителей Брянской области пострадали в результате атаки украинских беспилотников.Вооруженные силы Украины, не смотря на объявленное Россией перемирие с 8 по 10 мая, продолжает наносить удары по мирному населению.

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