США одобрили передачу Германией Украине сотен ракет

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине Германией 100 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot и 125 ракет большой дальности, пишет The New York Times со ссылкой на источник в американском конгрессе.
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