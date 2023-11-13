Врач рассказала об опасности диабета и его ранних симптомах

Сахарный диабет — одно из самых распространенных и тяжелых заболеваний нашего времени. О том, чем опасно данное заболевание, причинах симптомах и профилактике «Известиям» 14 ноября, во Всемирный день борьбы против диабета, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.