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Врач рассказала об опасности диабета и его ранних симптомах

Врач рассказала об опасности диабета и его ранних симптомах

Сахарный диабет — одно из самых распространенных и тяжелых заболеваний нашего времени. О том, чем опасно данное заболевание, причинах симптомах и профилактике «Известиям» 14 ноября, во Всемирный день борьбы против диабета, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

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