Два судна атаковали у побережья Омана четырьмя снарядами, начался пожар

В районе портового города Хасаб на севере Омана произошла атака на два судна. По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), по ним было выпущено четыре неустановленных снаряда.
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