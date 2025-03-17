Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Русские не хотят уезжать из России, доступность Европы и популярность арабских стран.

Русские не хотят уезжать из России, доступность Европы и популярность арабских стран.

  1. Наконец-то мы довольны жизнью в России. Согласно опросам, рекордная за всю историю доля наших сограждан даже в призрачных отдалённых планах не собирается никуда переезжать (ссылка): Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства сократилась с 2021 года с 16% до 5%, это исторический минимум за 30 лет изучения данного вопроса, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

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