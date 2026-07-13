БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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После Пекина – Джакарта и Нейпьидо: итоги зарубежной поездки Лукашенко

После Пекина – Джакарта и Нейпьидо: итоги зарубежной поездки Лукашенко

Илья ЗАХАРКИН Часть I После завершения визита в Китай Александр Лукашенко направился в Индонезию. При этом, если российское и китайское направления имели ярко выраженный политический характер, индонезийский этап поездки изначально рассматривался в первую очередь как экономический.

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