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Череда нападений на специалистов ОПК России требует реагирования

Череда нападений на специалистов ОПК России требует реагирования

ЕЛЕНА  ПАНИНА В Кургане неизвестный избил главу НПО "Курганприбор" Андрея Кондратьева, сообщает Life.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Как-то читал, что за известными ядерщиками не подвластными Западу ведется охота. Проверил факты, все совпало. Вот так-то
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4 час.
Владимир Еремеев
На их террор необходимо отвечать своим террором, хотя бы в отношении организаторов и исполнителей! Хватит воевать в белых перчатках!
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Алекс Сэм
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