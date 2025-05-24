Череда нападений на специалистов ОПК России требует реагирования

На их террор необходимо отвечать своим террором, хотя бы в отношении организаторов и исполнителей! Хватит воевать в белых перчатках!

Алекс Сэм

Сколько на данный момент хохлов из бывшей Украины у которых там остались близкие родственники на территории России? Очень и очень много. Значит все они кто? Готовые пособники террористов из СБУ. Что наше государство с этим собирается делать? Да ХЗ...