ЕЛЕНА ПАНИНА В Кургане неизвестный избил главу НПО "Курганприбор" Андрея Кондратьева, сообщает Life.
Череда нападений на специалистов ОПК России требует реагирования
Комментарии
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Николай Кузнецов
Как-то читал, что за известными ядерщиками не подвластными Западу ведется охота. Проверил факты, все совпало. Вот так-то
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4 час.
Владимир Еремеев
На их террор необходимо отвечать своим террором, хотя бы в отношении организаторов и исполнителей! Хватит воевать в белых перчатках!
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3 час.
Алекс Сэм
Сколько на данный момент хохлов из бывшей Украины у которых там остались близкие родственники на территории России? Очень и очень много. Значит все они кто? Готовые пособники террористов из СБУ. Что наше государство с этим собирается делать? Да ХЗ...
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39 мин.
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