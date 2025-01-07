Asus представила тонкие ноутбуки Vivobook 14 и 16 с чипами Ryzen AI 300 и Snapdragon X с ИИ-возмо...

Asus представила тонкие ноутбуки Vivobook 14 и 16 с чипами Ryzen AI 300 и Snapdragon X с ИИ-возможностямиКомпания Asus представила на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе ряд новых устройств, включая обновлённую серию ноутбуков Vivobook.