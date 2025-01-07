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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Asus представила тонкие ноутбуки Vivobook 14 и 16 с чипами Ryzen AI 300 и Snapdragon X с ИИ-возмо...

Asus представила тонкие ноутбуки Vivobook 14 и 16 с чипами Ryzen AI 300 и Snapdragon X с ИИ-возмо...

Asus представила тонкие ноутбуки Vivobook 14 и 16 с чипами Ryzen AI 300 и Snapdragon X с ИИ-возможностямиКомпания Asus представила на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе ряд новых устройств, включая обновлённую серию ноутбуков Vivobook.

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