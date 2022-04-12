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Названы сроки восстановления защитника «Зенита» Караваева

Названы сроки восстановления защитника «Зенита» Караваева

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл ориентировочно на срок от трех до четырех месяцев после операции на бедре, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

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