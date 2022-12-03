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«Против России»: читатели The New York Times о роли Японии в Азии

«Против России»: читатели The New York Times о роли Японии в Азии

Читатели The New York Times высказались, комментируя новую статью издания о том, что Япония вынуждена снова ускоренно милитаризироваться в эпоху новых угроз.

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