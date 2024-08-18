Ленинградский военный округ потребовал взыскать 49,5 млн рублей с ВСК

10 исков в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 49,5 млн рублей подало Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» за один день, 18 августа говорится в картотеке арбитражных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии