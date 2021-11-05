Россия переживает «бум» финансовых пирамид — их втрое больше, чем год назад

Новости - в режиме онлайнПолитикаРоссия переживает «бум» финансовых пирамид — их втрое больше, чем год назадБанк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVVsevolod"Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. Покуда живы жадины вокруг, добычу мы не выпустим из рук." Если после МММ люди до сих пор несут деньги тем, кто им обещает мгновенное обогащение, то о чем вообще речь? Если ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ПИРАМИД все еще есть масса идиотов, которые им верят, то эти пирамиды будут появляться регулярно. Пока есть спрос, будет и предложение. А овцы и существуют для того, чтобы их стричь.ЕЕкатеринаВ мире еще много граблей, на которые не ступала нога человекаSvet AlexНу, что с них взять? Мозгов нет, халявное начало огромное, жадность беспредельна! Пусть имеют то, на что нарываются! Только почему -то потом государство должно им помогать!А кстати, деньги-то, которые они дяде отдают насовсем, откуда берутся? А мы все талдычим " народ голодает, народ нищий".Комментировать
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