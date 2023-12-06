Власти Кемерова рассказали о будущей реконструкции участка улицы Мичурина

Жители Кемерова поинтересовались у мэра о планах реконструкции улицы МичуринаВ администрации города Кемерова рассказали о том, что собираются делать с участком улицы Мичурина, которые проходит в районе Хрустального моста.
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