- Ришат югалып тордыгыз соңгы арада, сирәк күренәсез. Хәлләрегез ничек? Күренәм бит, сторислар куям.
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- Ришат югалып тордыгыз соңгы арада, сирәк күренәсез. Хәлләрегез ничек? Күренәм бит, сторислар куям.