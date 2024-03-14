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Глава МИД Попшой: Молдавия сейчас не планирует вступать в НАТО

Глава МИД Попшой: Молдавия сейчас не планирует вступать в НАТО

Кишинев в настоящее время не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой, ставший собеседником телевизионного канала RTVI.

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