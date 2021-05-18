Сатановский: В этот раз европейское "Русс, сдавайся!" не пройдет

События в миреПолитикаСатановский: В этот раз европейское "Русс, сдавайся!" не пройдет Посмотрел на пять принципов отношений с Россией, выдвинутых Европарламентом. Ну, в целом всё знакомо.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевпо-моему, причины разногласий руководителей России и запада это психологического характераАлександр СмолинКонечно психологического, мечта англосаксов править миром практически осуществилась, а тут какие то русские с китайцами вдруг встали на дороге. Как тут без психолога???ВМВениамин Мельниковруководство страной переходит ставленникам запада -чубайсам,грефам и их единомышленникам,которых мы видим в СМИ.вячеслав полыгаловПо Грефу и Чубайсу висилица соскучилась!Александр РожковИ по тем, кто их пригрел.Val BolokУ европейцев дурная привычка. Каждый век собираться в кучу и идти на Россию войной. Поляки, Карл 12, Наполеон , Гитлер.... Понимая теперь, что самим не справится, они объединились с США. Пора раз и навсегда отучить их, а заодно США от этой дурной привычки.Алексей ПлескачПрав Евгений Сатановский! И не надо отмахиваться, дескать, что могут эти маргиналы-слабаки с нашей пятой колонны! У нас всегда за процветанием следуют времена перемен. И тогда критическая масса подобной патологии в обществе становится превалирующей. Вот и всё. И тогда - срабатывает! А так - С ЧЁТКИМ ОБЪЯСНЕНИЕМ - без какой-то идеологии, а именно - как прямых и откровенных предателей - вот так - как предлагает Сатановский. Будем правы. Ибо ЭТИ - на кого делает ставку Евросоюз - нас не пожалеют. И учинят страшный геноцид. Ибо кто они все - вестимо всем.Комментировать
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