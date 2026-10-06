Высший пилотаж для террористов: Как пилот Ури Бар-Лев спас «Боинг» и обманул британцев

Ури Бар-Лев — пилот, который сорвал угон самолёта прямо в воздухе. Его историю называют первым успешным отпором угонщикам на борту после десятков захватов по всему миру.
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