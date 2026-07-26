"Невозможно жить": Происходящее в Крыму грозит перекинуться вглубь России

Происходящее в Крыму грозит перекинуться вглубь России. Алексей Живов заметил, что ВСУ пытаются превратить полуостров в территорию, где "невозможно жить": "Ничто не мешает им перенести эти удары и на другие регионы".
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