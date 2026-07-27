NQ — week of July 27 – 31, 2026: Short E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Gekkquant Short — Last week's flush stopped 16 points under the June 8 low — 28,212 against 28,228 — swept every stop parked beneath it and closed back above at 28,282.
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