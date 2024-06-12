Псковские десантники две недели оборонялись в подбитом танке

На канале Telegram “ВДВ Псков ZOV” сообщили о героических действиях двух бойцов из 76-й Псковской десантной дивизии, которые в течение двух недель оставались в поврежденном танке, удерживая позицию и корректируя огонь нашей артиллериипо военной технике и пехоте украинских вооруженных сил.